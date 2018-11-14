Ольга Бузова рассказала о последствиях развода с Дмитрием Тарасовым
В декабре 2016 года знаменитая пара Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова распалась после четырёх лет совместной жизни.
Теперь телеведущая и певица рассказывает, что после развода с футболистом многие знакомые ушли из ее жизни. Также Ольга признается, что почти не может смотреть футбол и делает это крайне редко.
Также она отмечает, что сегодня не может вспомнить, когда в последний раз смотрела футбольный матч. По всей вероятности, всё то, что связывает её с полузащитником московского «Локомотива», причиняет ей боль.
Ранее Бузова дала свой комментарий касательно наказания нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Теперь телеведущая и певица рассказывает, что после развода с футболистом многие знакомые ушли из ее жизни. Также Ольга признается, что почти не может смотреть футбол и делает это крайне редко.
«Мне очень сложно поверить мужчине, что он меня полюбил за красивые глаза, доброту и чувство юмора, а не потому что я Ольга Бузова... Многие ушли из моей жизни после того, как я развелась с супругом Дмитрием Тарасовым. Но многие остались. И они будут на моем концерте — и друзья, и жены футболистов — Маша Погребняк, Лариса Павлюченко», — говорит Бузова журналистам.
Также она отмечает, что сегодня не может вспомнить, когда в последний раз смотрела футбольный матч. По всей вероятности, всё то, что связывает её с полузащитником московского «Локомотива», причиняет ей боль.
Ранее Бузова дала свой комментарий касательно наказания нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.