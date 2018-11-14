Ольга Бузова рассказала о последствиях развода с Дмитрием Тарасовым

«Мне очень сложно поверить мужчине, что он меня полюбил за красивые глаза, доброту и чувство юмора, а не потому что я Ольга Бузова... Многие ушли из моей жизни после того, как я развелась с супругом Дмитрием Тарасовым. Но многие остались. И они будут на моем концерте — и друзья, и жены футболистов — Маша Погребняк, Лариса Павлюченко», — говорит Бузова журналистам.



