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В Сети опубликовали первые снимки нового «робота» для LADA XRAY Cross

Инсайдеры опубликовали в Сети первые снимки нового «робота» для LADA XRAY Cross. Трансмиссия внедорожника будет представлена обновленной автоматизированной механической коробкой переключения передач с новой прошивкой.

В Сети опубликовали первые снимки нового «робота» для LADA XRAY Cross

Под капотом автомобиля разработчики установили бензиновый 16-клапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы. Эксперты отмечают, что модернизированный «робот» имеет три режима: ручной, зимний и ползущий. Это лишит обновленную версию LADA XRAY Cross недостатков, присущих автомобилям с предыдущей роботизированной КПП. Специалисты отмечают, что у машины наблюдались задержки и рывки при переключении скоростей.

На опубликованной фотографии видно, что модернизированный вариант LADA XRAY Cross лишился шайбы системы Lada Ride Select, которая дебютировала на версии Xray Cross с механической коробкой передач. По мнению экспертов, данная система опционально появится на новой модификации.

Наличие роботизированной трансмиссии на LADA XRAY Cross позволит использовать режим буксировки других автомобилей и перевозки прицепов. Также в модели появится пониженный расход топлива в сравнении с классическими гидромеханическими автоматизированными коробками переключения передач.

Кроме того, в КПП появились изменения в передаточных отношениях второй ступени (1,952:1 вместо 1,950:1) и главной пары (3,944:1 вместо 3,938:1), однако эти изменения относятся ко всем моделям семейства Xray.

Фотография коробки переключения передач доступна по ссылке.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:45

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