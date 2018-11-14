Александра Бортич стала "Женщиной года" по версии журнала Glamour





Известность Александре Бортич принесли роли в сериалах «Филфак» и «Полицейский с Рублёвки», а этим летом в прокат вышла новая комедия с участием актрисы «Я худею». Для съёмок в этой картине Бортич пришлось набрать двадцать лишних килограмм. Как признаётся Александра, ей было невероятно сложно набрать нужный вес, так как приходилось постоянно есть и в итоге даже мысли о еде вызывали отвращение. Молодая актриса отмечает, что склонна к полноте, но это не помешало ей быстро сбросить набранные лишние килограммы.Известно также, что «Мужчиной года» по версии журнала Glamour стал Рома Зверь, сыгравший в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова. Награда «Певица года» досталась популярной исполнительнице Полине Гагариной.