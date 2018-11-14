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Александра Бортич стала "Женщиной года" по версии журнала Glamour

На прошедшей вчера церемонии вручения премии «Женщина года-2018» по версии журнала Glamour главную награду получила молодая актриса Александра Бортич за комедию «Я худею». Критики прогнозируют Александре большое будущее.

Александра Бортич стала "Женщиной года" по версии журнала Glamour

Известность Александре Бортич принесли роли в сериалах «Филфак» и «Полицейский с Рублёвки», а этим летом в прокат вышла новая комедия с участием актрисы «Я худею». Для съёмок в этой картине Бортич пришлось набрать двадцать лишних килограмм. Как признаётся Александра, ей было невероятно сложно набрать нужный вес, так как приходилось постоянно есть и в итоге даже мысли о еде вызывали отвращение. Молодая актриса отмечает, что склонна к полноте, но это не помешало ей быстро сбросить набранные лишние килограммы.

Известно также, что «Мужчиной года» по версии журнала Glamour стал Рома Зверь, сыгравший в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова. Награда «Певица года» досталась популярной исполнительнице Полине Гагариной.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:12

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