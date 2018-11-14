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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану

Футболист Дмитрий Тарасов счастливо женат третий раз, но первая супруга Оксана утверждает, что ее бывший муж скопил долги по алиментам на дочку в сумме 15 млн рублей.

Об отклонении от алиментов в Сети рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, но Тарасов гневно заверяет всех, что регулярно перечисляет бывшей жене деньги на содержание дочери. Помимо этого Дмитрий отмечает, что Оксана Пономаренко препятствует встречам Тарасова с Ангелиной.

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану

Когда, казалось бы, инцидент был исчерпан, появились новые сведения: Дмитрий Тарасов требует уменьшить размер алиментов со 198 тысяч до 100, за что Жорин назвал футболиста забавным человеком.

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану

Примечательно, что на требования адвоката к ФК «Локомотив» перечислять алименты автоматически, руководство не отреагировало.

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану

Теперь же Тарасов намерен сократить расходы на старшую дочь в четыре раза, вероятно новая семья и младшая дочь Милана также требуют расходов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:07

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