Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану





Об отклонении от алиментов в Сети рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, но Тарасов гневно заверяет всех, что регулярно перечисляет бывшей жене деньги на содержание дочери. Помимо этого Дмитрий отмечает, что Оксана Пономаренко препятствует встречам Тарасова с Ангелиной.Когда, казалось бы, инцидент был исчерпан, появились новые сведения: Дмитрий Тарасов требует уменьшить размер алиментов со 198 тысяч до 100, за что Жорин назвал футболиста забавным человеком.Примечательно, что на требования адвоката к ФК «Локомотив» перечислять алименты автоматически, руководство не отреагировало.Теперь же Тарасов намерен сократить расходы на старшую дочь в четыре раза, вероятно новая семья и младшая дочь Милана также требуют расходов.