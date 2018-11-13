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Марсианский рассвет превратили в музыкальную композицию

Ученые превратили снимок марсианского рассвета, запечатленный марсходом Opportunity в честь своего юбилейного сола, в 2-минутную музыкальную композицию. Примечательно, что роверу уже длительное время не удаётся поймать связь с исследователями.

Марсианский рассвет превратили в музыкальную композицию

Музыкальное произведение, названное Mars Soundscapes было создано Доменико Вичинанзой и Женевьевой Уильямс, представляющих два разных британских университета. Основой музыкальной композиции стало изображение марсианского рассвета, сделанное марсходом Opportunity в честь проведенных на «красной» планете 5000 сол (местных суток). После того, как ученые просканировали снимок попиксельно слева направо благодаря алгоритмам, было переведено изменение яркости, цвета и высоты ландшафта в определенные тона и мелодии. К слову, ученые решили не раскрывать секрет используемого программного обеспечения.


Как оказалось, поначалу тихая и неторопливая композиция образовывалась из-за темного фона на изображении, а более высокие звуки в середине произведения получились с помощью яркого солнечного диска. Мелодия будет представлена общественности в рамках конференции Supercomputing Conference 18 в США.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:25

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