Марсианский рассвет превратили в музыкальную композицию





Музыкальное произведение, названное Mars Soundscapes было создано Доменико Вичинанзой и Женевьевой Уильямс, представляющих два разных британских университета. Основой музыкальной композиции стало изображение марсианского рассвета, сделанное марсходом Opportunity в честь проведенных на «красной» планете 5000 сол (местных суток). После того, как ученые просканировали снимок попиксельно слева направо благодаря алгоритмам, было переведено изменение яркости, цвета и высоты ландшафта в определенные тона и мелодии. К слову, ученые решили не раскрывать секрет используемого программного обеспечения.Как оказалось, поначалу тихая и неторопливая композиция образовывалась из-за темного фона на изображении, а более высокие звуки в середине произведения получились с помощью яркого солнечного диска. Мелодия будет представлена общественности в рамках конференции Supercomputing Conference 18 в США.