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В России поднялась стоимость большинства моделей Mitsubishi

В результате изучения ноябрьских предложений дилеров японского автоконцерна Mitsubishi эксперты сделали вывод, что стоимость практически всей модельной линейки бренда увеличилась. Повышение цены не коснулась лишь семейства Pajero, уточнили аналитики.

В России поднялась стоимость большинства моделей Mitsubishi

В среднем прирост составил от 20 до 100 тысяч рублей. К примеру, кроссоверы ASX теперь обойдутся россиянам от 1,44 до 1,6 миллиона рублей. Стоимость комплектации с 1,6-литровым движком осталась без изменений. Почти на 25 000 рублей повысился прайс на популярный кроссовер Outlander. Теперь за самую дешевую модификацию транспортного средства нужно отдать более 2,42 миллиона рублей.

Что касается других моделей, то, к примеру, Eclipse Cross теперь стоит от 1,42 до 2,2 миллиона рублей, причём все комплектации кроссовера имеют 1,5-литровый двигатель, генерирующий около 150 лошадиных сил. Фургон Mitsubishi L200 во многих версиях тоже прибавил в цене на 20 000 рублей, завершили аналитики.



 
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Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:33

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