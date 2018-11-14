Конспирологи пугают: Луна покидает земную орбиту





Конспирологи сообщили о наблюдении мощного взрыва на Луне в октябре и уверены, что он связан с космическим астероидом. В данный момент орбита спутника меняется, и чем дальше он будет удаляться от Земли, тем более катастрофичны будут последствия. В первую очередь они отразятся на климате.В районе экватора погода станет ещё более засушливой и непереносимо жаркой, на полюсах холод, наоборот, многократно усилится. Мировой океан затопит огромные участки суши, в том числе те, где живут люди. Цикл времён года также изменится. Начнёт происходить массовое вымирание животных, и самим людям с трудом удастся спастись, если не объединить усилия.Отметим, что взрыв на Луне уфологи связали с планетой Нибиру или войнами инопланетных захватчиков, однако у сторонников идеи об апокалипсисе свои мысли на этот счёт. Конспирологи считают, что сход спутника с земной орбиты приведёт к её большему наклону.Из-за этого на всей планете наступят полярные день и ночь. К последствиям падения астероида относят также недавнее крупное наводнение в Иордании.