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Конспирологи пугают: Луна покидает земную орбиту

Конспирологи нашли доказательства, что Луна покидает земную орбиту, грозя новым концом света. Сдвинул спутник крупный астероид, врезавшийся в его поверхность.

Конспирологи пугают: Луна покидает земную орбиту

Конспирологи сообщили о наблюдении мощного взрыва на Луне в октябре и уверены, что он связан с космическим астероидом. В данный момент орбита спутника меняется, и чем дальше он будет удаляться от Земли, тем более катастрофичны будут последствия. В первую очередь они отразятся на климате.

В районе экватора погода станет ещё более засушливой и непереносимо жаркой, на полюсах холод, наоборот, многократно усилится. Мировой океан затопит огромные участки суши, в том числе те, где живут люди. Цикл времён года также изменится. Начнёт происходить массовое вымирание животных, и самим людям с трудом удастся спастись, если не объединить усилия.

Отметим, что взрыв на Луне уфологи связали с планетой Нибиру или войнами инопланетных захватчиков, однако у сторонников идеи об апокалипсисе свои мысли на этот счёт. Конспирологи считают, что сход спутника с земной орбиты приведёт к её большему наклону.

Из-за этого на всей планете наступят полярные день и ночь. К последствиям падения астероида относят также недавнее крупное наводнение в Иордании.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 01:00

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