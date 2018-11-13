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Учёные: Лишний вес вызывает депрессию

Группой учёных-исследователей был установлен факт взаимосвязи между избыточным весом и психическим состоянием человека, в частности депрессией. Результаты проведённых исследований были опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Учёные: Лишний вес вызывает депрессию

То, что избыточная масса тела таит в себе много физических проблем, известно давно. Теперь же стало известно, как связано психическое здоровье с ожирением. Конкретно, учёными было доказано существование связи между избыточным весом и возникновением депрессии.

Для проведения исследований учёными были проанализированы клинические данные, принадлежащие 48 тысячам пациентов страдающих депрессией и данными около 290 тысяч человек без этого психического расстройства. Результат показал высокую корреляцию между ожирением и депрессией.

Учёные пришли к выводу, что чем выше индекс массы тела, тем больше возрастает вероятность развития депрессии, не зависимо от пола и возраста.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 23:00

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