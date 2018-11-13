Учёные: Атмосферный биом колеблется в зависимости от времени года





Завершение 7-летнего исследования, как считают испанские учёные, играет важную роль в понимании резко меняющегося климата Земли. Тем более, что ранее об атмосферном биоме, который колеблется в зависимости от времени года, было известно гораздо меньше. Группа экспертов собрала данные о том, как отличаются между собой количественные и видовые показатели микробов в воздухе на определённых территориях, выяснив, что это напрямую зависит от сезона. Они сообщают, что нашли довольно чёткие закономерности. Зимой, например, в воздухе преобладали бактерии, большинство из которых обычно ассоциировались с морскими, наземными и лесными биомами. Однако в течение лета все изменилось: микробные эукариоты (обычно встречающиеся в пресной воде) были доминирующими организмами в воздухе. В течение осени они видели микробы, обычно встречающиеся в лесных биомах. Исследователи далее сообщают, что большинство эукариот, которые они обнаружили, были грибами.Их результаты противоречат тому, что считалось до сих пор. Они также указывают на то, что микробы в атмосфере в конечном итоге возвращаются на Землю, часто в местах, далеко от которых они были втянуты в воздух - иногда на другом континенте. Исследователи предполагают, что все это крайне важно, поскольку изменяется климат Земли. Растущие пустыни означают, что большинство микробов, найденных в песке, могут переместиться в воздух, хотя никто действительно не знает, может ли это вызвать какие-либо колебания. Эксперты говорят, что влияние атмосферного биома пока не до конца изучено, а потому мировому научному сообществу необходимо создать глобальную сеть станций отбора проб, где исследователи будут делиться тем, что они находят друг с другом.