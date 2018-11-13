АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Значимой потере веса при ожирении способствуют регулярные консультации
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Учёные: Атмосферный биом колеблется в зависимости от времени года

Длительное исследование испанских учёных показало, что атмосферный биом колеблется в зависимости от времени года. В течение 7 лет эксперты с помощью обсерватории мониторинга окружающей среды LTER измеряли показатели сезонных изменений количества и типов микробов.

Учёные: Атмосферный биом колеблется в зависимости от времени года

Завершение 7-летнего исследования, как считают испанские учёные, играет важную роль в понимании резко меняющегося климата Земли. Тем более, что ранее об атмосферном биоме, который колеблется в зависимости от времени года, было известно гораздо меньше. Группа экспертов собрала данные о том, как отличаются между собой количественные и видовые показатели микробов в воздухе на определённых территориях, выяснив, что это напрямую зависит от сезона. Они сообщают, что нашли довольно чёткие закономерности. Зимой, например, в воздухе преобладали бактерии, большинство из которых обычно ассоциировались с морскими, наземными и лесными биомами. Однако в течение лета все изменилось: микробные эукариоты (обычно встречающиеся в пресной воде) были доминирующими организмами в воздухе. В течение осени они видели микробы, обычно встречающиеся в лесных биомах. Исследователи далее сообщают, что большинство эукариот, которые они обнаружили, были грибами.

Учёные: Атмосферный биом колеблется в зависимости от времени года

Их результаты противоречат тому, что считалось до сих пор. Они также указывают на то, что микробы в атмосфере в конечном итоге возвращаются на Землю, часто в местах, далеко от которых они были втянуты в воздух - иногда на другом континенте. Исследователи предполагают, что все это крайне важно, поскольку изменяется климат Земли. Растущие пустыни означают, что большинство микробов, найденных в песке, могут переместиться в воздух, хотя никто действительно не знает, может ли это вызвать какие-либо колебания. Эксперты говорят, что влияние атмосферного биома пока не до конца изучено, а потому мировому научному сообществу необходимо создать глобальную сеть станций отбора проб, где исследователи будут делиться тем, что они находят друг с другом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 17:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple Watch будут подглядывать за владельцем
Голая Алёна Водонаева в Instagram презентовала
Фанаты Юлии Волковой подозревают, что она
LG готовит флагманские смартфоны V50, V60, V70,
Аналитики Райффайзенбанка назвали срок нового
Значимой потере веса при ожирении способствуют
В Турции найдены два человеческих следа возрастом
Пикап Toyota Hilux получил новую спецверсию в
Яна Кошкина показала эротический танец в Instagram
Елена Летучая призналась, что больше года не ест
В Москве начали судить косметолога, которая
В конце ноября в Лос-Анджелесе будет презентовано
Учёные: Атмосферный биом колеблется в зависимости
Солистка "А-студио" Кети Топурия показала
СК возобновил расследование дела об убийстве
Животные помогают мальчику с синдромом Тауретта
Toyota отзывает в России из-за электропроводки
Древнеегипетский папирус оказался описанием
Виктор Дробыш: Николай Носков вернулся к работе
Раскрыты преимущества Су-57 перед зарубежными
В Гуанчжоу 16 ноября представят серийный минивэн
Исследование: 9 из 10 влажных салфеток не
Эксперт прокомментировал очередной срыв договора
Учёные назвали продлевающее молодость мозга
Певица Наталья Рудова порадовала подписчиков
Эксперты рассказали 5 неожиданных фактов о
Автоэксперт прокомментировал автоматическое
Исследование: Родители стали чаще проверять
Принц Гарри опередил по популярности свою бабушку
Ученые перечислили пять напитков для повышения
Просмотреть все новости