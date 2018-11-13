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Древнеегипетский папирус оказался описанием звезды Алголь

Исследуя древнеегипетский папирус, более известный как Каирский календарь, учёные выявили, что он может являться самым старым из всех существующих письменных доказательств наблюдений за загадочной звездой Алголь. Этот древний папирус много лет считали календарём счастливых и неудачных дней, сообщает Open Astronomy.

Древнеегипетский папирус оказался описанием звезды Алголь

Происхождение календаря датируют 1244-1763 гг. до н. э., по нему делают прогнозы на каждый день египетского года. Ещё шесть лет назад учёные-астрономы из финского университета заметили, что в нём содержится информация об астрономических наблюдениях. Так, в нём описывается поведение тройной системы Алголь.

Звезда, которую можно наблюдать с Земли, является мерцающей: со временем её свет становится то ярче, то тусклее. Европейские астрономы заметили это ещё в 1667 году. В 1881 году была открыта вторая звезда этой системы. Информация о третьей появилась совсем недавно.

Исследования международной группы учёных доказывают, что древние египтяне точно описывали феномен Алголя за три тысячи лет до её официального открытия. Исследователи представили десять аргументов, доказывающих, что неизвестные древние учёные записали точные данные о таинственном Алголе в Каирский календарь.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:53

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