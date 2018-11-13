В Турции найдены два человеческих следа возрастом 7,5 тысяч лет
В Турции найдены два следа человеческих стоп возрастом 7,5 тысяч лет. Археологи считают, что древние люди внешне не отличались от современных.
Стамбульский университет провёл раскопки в турецком Актопраклике, которыми руководил профессор Некми Карул. Во время исследования стоянки первобытных людей была совершена уникальная находка, рассказывающая о жизни 7,5 тысяч лет тому назад. Судя по отпечаткам стоп, оставленных древними поселенцами, их физиология была подобна современной. Так, длины следов ног равны 26 и 27 сантиметрам, что вполне сопоставимо с параметрами ныне живущих людей.
Карул подчёркивает, что подобные находки встречаются учёным крайне редко. На кургане Актопраклык доисторические поселенцы осели примерно в 6 500 году до нашей эры. После этого около тысячи лет эта стоянка оставалась постоянным пристанищем людей. На сегодняшний день археологам всё ещё удаётся находить следы быта столь далёких предков.
Стамбульский университет провёл раскопки в турецком Актопраклике, которыми руководил профессор Некми Карул. Во время исследования стоянки первобытных людей была совершена уникальная находка, рассказывающая о жизни 7,5 тысяч лет тому назад. Судя по отпечаткам стоп, оставленных древними поселенцами, их физиология была подобна современной. Так, длины следов ног равны 26 и 27 сантиметрам, что вполне сопоставимо с параметрами ныне живущих людей.
Карул подчёркивает, что подобные находки встречаются учёным крайне редко. На кургане Актопраклык доисторические поселенцы осели примерно в 6 500 году до нашей эры. После этого около тысячи лет эта стоянка оставалась постоянным пристанищем людей. На сегодняшний день археологам всё ещё удаётся находить следы быта столь далёких предков.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:15