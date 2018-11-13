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В Турции найдены два человеческих следа возрастом 7,5 тысяч лет

В Турции найдены два следа человеческих стоп возрастом 7,5 тысяч лет. Археологи считают, что древние люди внешне не отличались от современных.

В Турции найдены два человеческих следа возрастом 7,5 тысяч лет

Стамбульский университет провёл раскопки в турецком Актопраклике, которыми руководил профессор Некми Карул. Во время исследования стоянки первобытных людей была совершена уникальная находка, рассказывающая о жизни 7,5 тысяч лет тому назад. Судя по отпечаткам стоп, оставленных древними поселенцами, их физиология была подобна современной. Так, длины следов ног равны 26 и 27 сантиметрам, что вполне сопоставимо с параметрами ныне живущих людей.

Карул подчёркивает, что подобные находки встречаются учёным крайне редко. На кургане Актопраклык доисторические поселенцы осели примерно в 6 500 году до нашей эры. После этого около тысячи лет эта стоянка оставалась постоянным пристанищем людей. На сегодняшний день археологам всё ещё удаётся находить следы быта столь далёких предков.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:15

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