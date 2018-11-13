Эксперт прокомментировал очередной срыв договора про Brexit
Эксперт прокомментировал очередной инцидент, связанный со срывом договора по Brexit. По его словам, правительство Терезы Мэй само себе загнало в тупик, но обратного пути уже нет.
Политологи считают, что в итоге соглашение все равно будет подписано, поскольку деваться уже некуда. Сам же процесс не станет легким, поскольку в нем содержится огромное количество противоречий. Каждая сторона намерена добиться обеспечения выгодных для себя условий.
«Позиция ЕС заключается в том, что если кто-то не платит в общую копилку, но при этом использует все преимущества, то это неправильно. Европа будет требовать, чтобы это быстрее проходило», - считают специалисты.
Что касается самих британцев, то многие из них поддерживают Brexit. На желание выйти из объединения повлиял и наплыв беженцев, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Политологи считают, что в итоге соглашение все равно будет подписано, поскольку деваться уже некуда. Сам же процесс не станет легким, поскольку в нем содержится огромное количество противоречий. Каждая сторона намерена добиться обеспечения выгодных для себя условий.
«Позиция ЕС заключается в том, что если кто-то не платит в общую копилку, но при этом использует все преимущества, то это неправильно. Европа будет требовать, чтобы это быстрее проходило», - считают специалисты.
Что касается самих британцев, то многие из них поддерживают Brexit. На желание выйти из объединения повлиял и наплыв беженцев, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Политика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:23