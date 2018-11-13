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В конце ноября в Лос-Анджелесе будет презентовано авто BMW M340i

В Лос-Анджелесе в конце ноября в рамках престижного автосалона будет презентован автомобиль BMW M340i (2020-ый модельный год). Речь идёт о BMW 3 серии нового поколения.

В конце ноября в Лос-Анджелесе будет презентовано авто BMW M340i

Немецкий автомобильный концерн в преддверии дебюта опубликовал данные о новой модели. Спортивную версию седана следующей генерации будут оснащать однотурбинным 6-цилиндровым трёхлитровым силовым агрегатом, который способен на пару с восьмидиапазонной автоматической КПП выдавать мощность в 382 лошадиные силы. Среди всех «трёшек» это является наивысшим показателем.

Чтобы разогнаться до первой сотни, BMW M340i необходимо всего 4,2 сек. Максимально допустимая скорость моделей с передним и задним приводом достигает 249 км/час.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30

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