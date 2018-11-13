В конце ноября в Лос-Анджелесе будет презентовано авто BMW M340i





Немецкий автомобильный концерн в преддверии дебюта опубликовал данные о новой модели. Спортивную версию седана следующей генерации будут оснащать однотурбинным 6-цилиндровым трёхлитровым силовым агрегатом, который способен на пару с восьмидиапазонной автоматической КПП выдавать мощность в 382 лошадиные силы. Среди всех «трёшек» это является наивысшим показателем.Чтобы разогнаться до первой сотни, BMW M340i необходимо всего 4,2 сек. Максимально допустимая скорость моделей с передним и задним приводом достигает 249 км/час.