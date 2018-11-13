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Эксперты рассказали 5 неожиданных фактов о женском влагалище

Эксперты рассказали 5 неожиданных фактов о женском влагалище. По их словам, многие представительницы прекрасной половины человечества даже не догадываются, что их внутренний половой орган может увеличиться в 2 раза.

Эксперты рассказали 5 неожиданных фактов о женском влагалище

Увеличение влагалища в размере называется "вагинальным тентингом". Это происходит тогда, когда верхняя две трети внутреннего полового органа женщины расширяется, вытягивая матку вверх. Также эксперты рассказали, что некоторые девушки рождаются без девственной плевы. В 5 неожиданных фактов входит и размер клитора, который имеет значение при получении удовольствия. Хроническая боль в области вульвы, может указывать на то, что вагины впадают в «депрессию». Касание интимной области женщины может причинить боль, хотя признаков инфекции или аллергии нет.

Также женское влагалище может стать сухим при недостаточности сексуальной близости. Невозможно ничего потерять во внутреннем половом органе женщины, поскольку шейка матки настолько мала, что только семенная жидкость может пройти через нее. Также специалисты сообщили, что генитальный пролапс не является смертельным и исправляется с помощью операции.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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