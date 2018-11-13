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В Ирландии пилоты нескольких лайнеров сообщили о сверхбыстром НЛО

В Ирландии пилоты сразу нескольких пассажирских лайнеров сообщили о сверхбыстром НЛО в воздушном пространстве. Экипажи разных самолётов наблюдали странные и очень яркие объекты в небе 9 ноября.

В Ирландии пилоты нескольких лайнеров сообщили о сверхбыстром НЛО

На страницах издания CNN появилась новая публикация, в которой напечатаны рассказы пилотов сразу нескольких пассажирских лайнеров, пролетавших 9 ноября над Ирландией. Члены экипажа утверждают, что увидели в ночном небе сверхбыстрый НЛО, скорость которого можно сравнить с астрономической. В эту же ночь пилоты обменялись друг с другом информацией об увиденном, уточнив предварительно у диспетчера, управляющего воздушным движением, не проходят ли где-нибудь по близости военные мероприятия. Получив отрицательный ответ, очевидцы предположили, что видели самый настоящий НЛО.

Из рассказа одного из членов экипажа пассажирского лайнера стало известно, что очень яркий объект попал в его поле зрения с левого борта, затем перевернулся в обратную сторону и, засветившись, снова исчез с невероятной скоростью. Завершив рейсы, все очевидцы странного явления дали свои показания ирландскому авиационному управлению, которое, в свою очередь, составило отчёт. На основе полученных сведений от пилотов будет проведена проверка. В это же время авиационный журналист Джерри Бирн считает, что это мог быть обычный метеорит, залетевший в атмосферу Земли под низким углом.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:39

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