Бойфренд Ефременковой Кучеров угрожает Дмитренко расправой





Естественно, что в ссору девушек вмешался и супруг «бренда» Дмитрий Дмитренко, что очень не понравилось сожителю Юли Сергею Кучерову.Молодой человек в довольно грубой форме поддержал Юлию в конфликте с «Рупанцель» и угрожал Диме расправой, в частности разбить лицо.Ефременкова с юмором и лаской восприняла поддержку любимого и указала, что «жизнью обиженных» трогать грешно. Пользователи не одобрили такой «кровожадной» расправы над Дмитренко и отметили, что Кучеров такие комментарии пишет «не от большого ума». Впрочем, некоторые фолловеры поддержали Сергея, который встал на защиту своей девушки.