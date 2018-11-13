АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки «выталкивает» её мозг изнутри
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Бойфренд Ефременковой Кучеров угрожает Дмитренко расправой

На днях в эфире «ДОМа-2» разгорелся скандал между Юлией Ефременковой и участницей проекта Ольгой Рапунцель, которая требовала от ведущей телестройки «убраться из ее комнаты».

Естественно, что в ссору девушек вмешался и супруг «бренда» Дмитрий Дмитренко, что очень не понравилось сожителю Юли Сергею Кучерову.

Бойфренд Ефременковой Кучеров угрожает Дмитренко расправой

Молодой человек в довольно грубой форме поддержал Юлию в конфликте с «Рупанцель» и угрожал Диме расправой, в частности разбить лицо.

Бойфренд Ефременковой Кучеров угрожает Дмитренко расправой

Ефременкова с юмором и лаской восприняла поддержку любимого и указала, что «жизнью обиженных» трогать грешно. Пользователи не одобрили такой «кровожадной» расправы над Дмитренко и отметили, что Кучеров такие комментарии пишет «не от большого ума». Впрочем, некоторые фолловеры поддержали Сергея, который встал на защиту своей девушки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Apple запретила самостоятельно
Аномальная опухоль на голове пакистанской девочки
Анна Нетребко оправдалась перед зрителями за
Названы цены седана Mercedes-Benz A 200 в России
Hynix разрабатывает новые 10-нанометровые чипы
После скандала с любовницами Александр Серов
Юлия Барановская решительно опровергла слухи о
В Ирландии пилоты нескольких лайнеров сообщили о
Компания Microsoft выпустила обнавленный планшет
В октябре продажи автомобилей Volvo в России
Звезда «ДОМа-2» Александр Задойнов намерен купить
Бойфренд Ефременковой Кучеров угрожает Дмитренко
В России будет создан первый суперкомпьютер на
Принц Уильям на публике проявил чувства к Кейт
Экс-свекровь обвинила Марию Максакову в
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе заявил
Китайская копия ЗРК С-300 "Фаворит" оказалась
Московские МЭШ и «Медицинский класс» вошли в
Биржевые цены на российский бензин стали выше
Ученые: Тихий океан замедлил глобальное потепление
Ольга Бузова на НТВ рассказала, что решила стать
Учёные рассказали о пользе влюблённости
Владельцы Volkswagen могут управлять рядом
Ольга Орлова отпраздновала свое 41-летие в
Ксения Бородина показала свой обновленный дом
Криштиану Роналду отметил первый день рождения
ВОЗ известила об опасности самолечения
Toyota 86 получила необычный тюнинг от Rocket
Россияне назвали самые комфортные города и страны
77-летний житель Кузбасса любит пьяную езду на
Просмотреть все новости