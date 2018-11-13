Принц Уильям на публике проявил чувства к Кейт Миддлтон





Многие полагают, что королевская пара попала под влияние Гарри и Меган Маркл. Они, будучи молодыми и прогрессивными, не соблюдают строгих правил, которых придерживается как королева Елизавета, так и принц Уильям с Кейт Миддлтон. Однако увидев, как Гарри свободно общается на публике со своей женой, Уильям решил взять пример с младшего брата.В браке у принца Уильяма и Кейт Миддлтон успели появиться три ребенка, из которых последний — Луи родился весной 2018 года. Продолжительное время Кейт Миддлтон находилась в декретном отпуске, но совсем недавно она вновь приступила к своим обязанностям и стала посещать королевские мероприятия.