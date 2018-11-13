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Экс-свекровь обвинила Марию Максакову в алкоголизме и употреблении запрещённых препаратов

Оперную певицу Марию Максакову не перестают преследовать скандалы. Не так давно в одном из эфиров её бывшая свекровь обвинила певицу в алкоголизме и в том, что именно под её влиянием у дочери погибшего депутата Дениса Вороненкова появилась наркозависимость.

Экс-свекровь обвинила Марию Максакову в алкоголизме и употреблении запрещённых препаратов

Со слов матери убитого депутата стало известно, что Максакова хочет получить от дочери Вороненкова Екатерины генеральную доверенность на распоряжение всем имуществом, оставшимся после его смерти. Бабушка наследницы покойного депутата рассказала о том, что у девушки после тесного общения с оперной дивой возникла депрессия и проблемы с запрещёнными препаратами. Её даже отправили лечиться в один из реабилитационных центров. Бывшая свекровь Максаковой уверяет, что экс-жене её покойного сына не чуждо употребление крепких спиртных напитков и некоторых запрещённых веществ.

Также мать погибшего депутата Вороненкова сообщила о том, что внучка Екатерина отказалась дать Максаковой гендоверенность, после чего их семье начали поступать угрозы. Родителям пришлось прервать лечение Кати и отправить её за границу.

Гости программы высказали некое недоверие словам матери Вороненкова, ведь не так давно она не отзывалась столь резко о бывшей невестке. Они сомневаются в пагубных пристрастиях оперной певицы и думают, что всё это связано лишь с борьбой за наследство погибшего депутата.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:45

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