ВОЗ известила об опасности самолечения антибиотиками





В нём были приведены данные о том, как и в каких количествах применяют антибиотики в 65 странах мира. Эксперты отмечают разницу в употреблении препаратов разными государствами: в одних антибиотики находятся в свободном доступе, тогда как в других доступ был ограничен.Наибольшее количество потребляемого антибиотика приходится на Монголию (64,41 дозы на 1000 чел). Вторым в числе потребителей - считается Иран (38,78). Наименьшее количество потребляемого препарата приходится на Бурунди (4,4 дозы на 1000 чел.). В России же показатель применения доходит до 14,82.Сюзанна Хилл, директор департамента ВОЗ, считает чрезмерное применение антибиотиков причиной противомикробной сопротивляемости организма человека. Эксперт отмечает, что данные препараты должны предоставляться населению только по рецепту врача.Но и отсутствие антибиотика также может послужить причиной смертности от многих заболеваний, в том числе и от простуды. Такое положение наблюдается в государствах с низкими доходами населения. Отсутствие денег у пациентов ведёт к тому, что они не могут позволить купить себе препарат во время болезни, или же используют дешёвые аналоги, тем самым подрывая своё здоровье.