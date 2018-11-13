"Пинай себя по голове": Настасья Самбурская из-за собаки оскорбила Анастасию Волочкову
Настасья Самбурская не осталась в стороне, когда обсуждали и критиковали Анастасию Волочкову фанаты в сети Instagram. Звезда "Универа" даже назвала балерину фекалией.
В Instagram появился пост Самбурской, призывающую Волочкову больше не издеваться над животными и не выставлять на показ личную жизнь. Пинать себя по голове, такое предложение озвучила актриса в адрес эпатажной танцовщицы.
Данный пост всего за пару минут набрал более тысячи лайков. Поклонники уважают Самбурскую за её честность и прямолинейность.
Многие фанаты обеспокоены здоровьем собаки, которую избила Волочкова. Общественность выражает недоумение по поводу молчания зоозащитников.
В Instagram появился пост Самбурской, призывающую Волочкову больше не издеваться над животными и не выставлять на показ личную жизнь. Пинать себя по голове, такое предложение озвучила актриса в адрес эпатажной танцовщицы.
Данный пост всего за пару минут набрал более тысячи лайков. Поклонники уважают Самбурскую за её честность и прямолинейность.
Многие фанаты обеспокоены здоровьем собаки, которую избила Волочкова. Общественность выражает недоумение по поводу молчания зоозащитников.