"Пинай себя по голове": Настасья Самбурская из-за собаки оскорбила Анастасию Волочкову





В Instagram появился пост Самбурской, призывающую Волочкову больше не издеваться над животными и не выставлять на показ личную жизнь. Пинать себя по голове, такое предложение озвучила актриса в адрес эпатажной танцовщицы.Данный пост всего за пару минут набрал более тысячи лайков. Поклонники уважают Самбурскую за её честность и прямолинейность.Многие фанаты обеспокоены здоровьем собаки, которую избила Волочкова. Общественность выражает недоумение по поводу молчания зоозащитников.