Анатолий Белый рассказал о жизни с бывшей женой Мариной Голуб





Анатолий Белый делится воспоминаниями, как познакомился со старшей на пятнадцать лет Мариной, сколько им вместе пришлось пережить непонимания общества. Но, не смотря ни на что, актёры прожили в счастливом браке около двенадцати лет. Эти годы Анатолий вспоминает с ностальгией и трепетом, ведь именно в годы супружеской жизни с Голуб прошло становление его как актёра.В 2007 году пара рассталась по инициативе Анатолия. Он создал новую семью. Спустя какое-то время новая жена Белого родила ему двоих детей. Вроде бы жизнь актёра приобрела новые краски, как появилось сообщение о том, что бывшая супруга погибла в автокатастрофе. Анатолий вспоминает о том времени с болью, смерть Марины нанесла ему огромную душевную травму. Справиться с потрясением актёру помогла вторая жена Инесса и дети.Подводя итог, Анатолий сознаётся, что ничего не стал бы менять в своей жизни. Испытания, выпавшие на его долю, в конце концов привели к самореализации в профессии и семейному счастью.