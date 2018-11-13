Ким Кардашьян и Канье Уэст наняли пожарных для спасения виллы в Калифорнии
Ким Кардашьян и её супруг Канье Уэст наняли команду частных пожарных, спасая виллу за $60 млн в Калифорнии. Дом артистов расположен в элитном районе Хидден-Хиллс, где бушует стихийное бедствие.
Из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе многие звёзды Голливуда уже потеряли свою недвижимость, так как пожарная служба округа не справляется с надвигающимся на жилые районы огнём. Понимая, что вилла в Хидден-Хиллс под угрозой, Кардашьян с мужем поспешили обратиться к частной пожарной команде, которая не допустила возгорания. Дом оказался отрезан от приближающегося пламени и спасён вместе с особняками других зажиточных владельцев по соседству.
Однако не только Уэст с женой были вынуждены покинуть виллу: семья модели оставила недвижимость в Малибу и Калабасасе, ведь там также горят леса.
Дональд Трамп назвал ситуацию в Калифорнии стихийным бедствием, с которым штат не сталкивался за всю свою историю. По меньшей мере 42 человека стали жертвами природной катастрофы.
Многие американские звёзды, такие как Леди Гага, Шер, Гильемо дель Торо уехали из своих домов, которые охватил огонь. Майли Сайрус, Джерард Батлер и Нил Янг свою недвижимость уже потеряли из-за стихии. В соседнем от Лос-Анджелеса округе Вентура была введена обязательная эвакуация.
Из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе многие звёзды Голливуда уже потеряли свою недвижимость, так как пожарная служба округа не справляется с надвигающимся на жилые районы огнём. Понимая, что вилла в Хидден-Хиллс под угрозой, Кардашьян с мужем поспешили обратиться к частной пожарной команде, которая не допустила возгорания. Дом оказался отрезан от приближающегося пламени и спасён вместе с особняками других зажиточных владельцев по соседству.
Однако не только Уэст с женой были вынуждены покинуть виллу: семья модели оставила недвижимость в Малибу и Калабасасе, ведь там также горят леса.
Дональд Трамп назвал ситуацию в Калифорнии стихийным бедствием, с которым штат не сталкивался за всю свою историю. По меньшей мере 42 человека стали жертвами природной катастрофы.
Многие американские звёзды, такие как Леди Гага, Шер, Гильемо дель Торо уехали из своих домов, которые охватил огонь. Майли Сайрус, Джерард Батлер и Нил Янг свою недвижимость уже потеряли из-за стихии. В соседнем от Лос-Анджелеса округе Вентура была введена обязательная эвакуация.