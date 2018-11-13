Под Энгельсом на трассе перевернулся Volkswagen Golf: погиб водитель





Дорожно-транспортный инцидент случился на 384 километре трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. По предварительным данным, иномарка превысила допустимую скорость движения, после чего съехала в кювет и опрокинулась.29-летний водитель скончался до прибытия «скорой помощи». Двое его пассажиров 23 и 45 лет были госпитализированы. Еще двое 23 и 20 лет были осмотрены медиками и отпущены домой.