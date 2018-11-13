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Под Энгельсом на трассе перевернулся Volkswagen Golf: погиб водитель

12 ноября поздним вечером под Энгельсом в Саратовской области случилось ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Volkswagen Golf, в котором находились пятеро мужчин, потерял управление и перевернулся. Погиб водитель, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Под Энгельсом на трассе перевернулся Volkswagen Golf: погиб водитель

Дорожно-транспортный инцидент случился на 384 километре трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. По предварительным данным, иномарка превысила допустимую скорость движения, после чего съехала в кювет и опрокинулась.

29-летний водитель скончался до прибытия «скорой помощи». Двое его пассажиров 23 и 45 лет были госпитализированы. Еще двое 23 и 20 лет были осмотрены медиками и отпущены домой.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:36

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