Под Энгельсом на трассе перевернулся Volkswagen Golf: погиб водитель
12 ноября поздним вечером под Энгельсом в Саратовской области случилось ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Volkswagen Golf, в котором находились пятеро мужчин, потерял управление и перевернулся. Погиб водитель, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Дорожно-транспортный инцидент случился на 384 километре трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. По предварительным данным, иномарка превысила допустимую скорость движения, после чего съехала в кювет и опрокинулась.
29-летний водитель скончался до прибытия «скорой помощи». Двое его пассажиров 23 и 45 лет были госпитализированы. Еще двое 23 и 20 лет были осмотрены медиками и отпущены домой.
Дорожно-транспортный инцидент случился на 384 километре трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. По предварительным данным, иномарка превысила допустимую скорость движения, после чего съехала в кювет и опрокинулась.
29-летний водитель скончался до прибытия «скорой помощи». Двое его пассажиров 23 и 45 лет были госпитализированы. Еще двое 23 и 20 лет были осмотрены медиками и отпущены домой.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:36