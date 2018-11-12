АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Тестирование сверхмощного Volkswagen T-Roc в Нюрбургринге попало на видео

Автопроизводитель Volkswagen вывел на тестовый прогон по трассе Нюрбургринга кроссовер T-Roc сверхмощной модификации. Испытания автомобиля попали на видео, появившееся на канале Automotive Mike в YouTube.

Тестирование сверхмощного Volkswagen T-Roc в Нюрбургринге попало на видео

Согласно сведениям Motor1, мощный Volkswagen T-Roc оснастят бензиновым 2,0-литровым мотором V4 на более 300 л. с., позаимствованным от хот-хэтча Golf R. Кроссовер обзаведется полным приводом и перенастроенной подвеской. Информация о трансмиссии пока отсутствует, предположительно, в дуэте с «турбочетверкой» появится 7-скоростная АКПП DSG.


Дизайн модели T-Roc подвергнется незначительным изменениям. На видео кроссовер замаскирован камуфляжной пленкой, но можно заметить, что внешне его мощная модификация практически идентична стоковой версии. Однако новинку Volkswagen укомплектуют выхлопной системой спортивного типа и другой оптикой. Дебют «заряженного» T-Roc ожидается в 2019 году.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные открыли новый вид птицы-гибрида с тремя
Тестирование сверхмощного Volkswagen T-Roc в
Один из магазинов Тимати подвергся хулиганскому
Стали известны 10 скрытых причин дефицита
Магниты, клей: Эксперты iFixit были разочарованы
Компании Xiaomi начала производить туалетную
Студия Disney представила первый трейлер
Пятилетний чеченец отжался 4105 раз и побил
Сенатор Петренко прокомментировала скандал с
В России поднялись цены на модели Subaru Legacy,
Huawei анонсировал новый смартфон семейства Honor
В Париже не озвучили письма солдат из России, но
В Италии огромный трюфель продали за 85 тысяч евро
В Дагестане три человека погибли в ДТП с
Поклонники не оценили смену имиджа Надежды
Началось финальное голосование по выбору имен для
Масштабный лесной пожар в Калифорнии уничтожил
Компания Apple оформила патент на изготовление
Корпорация Microsoft назвала Xbox One X лучшей
Рита Дакота рассказала, что обрела счастье на
Жених Марины Тристановны хочет купить квартиру
Учёные создали «квантовый компас», работающий без
Муж Собчак Виторган признался, что в 90-е «кинул»
Появилась информация о технических
Учёные предложили новую теорию происхождения воды
Пожилая супруга Гогена Солнцева из ревности
Бен Аффлек продолжает попытки побороть
Учёные: Смартфоны наносят экологии очень большой
Моча космонавтов сэкономит треть воды на МКС,
Meizu предлагает клиентам заменить старую батарею
Просмотреть все новости