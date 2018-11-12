Тестирование сверхмощного Volkswagen T-Roc в Нюрбургринге попало на видео





Согласно сведениям Motor1, мощный Volkswagen T-Roc оснастят бензиновым 2,0-литровым мотором V4 на более 300 л. с., позаимствованным от хот-хэтча Golf R. Кроссовер обзаведется полным приводом и перенастроенной подвеской. Информация о трансмиссии пока отсутствует, предположительно, в дуэте с «турбочетверкой» появится 7-скоростная АКПП DSG.Дизайн модели T-Roc подвергнется незначительным изменениям. На видео кроссовер замаскирован камуфляжной пленкой, но можно заметить, что внешне его мощная модификация практически идентична стоковой версии. Однако новинку Volkswagen укомплектуют выхлопной системой спортивного типа и другой оптикой. Дебют «заряженного» T-Roc ожидается в 2019 году.