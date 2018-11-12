Один из магазинов Тимати подвергся хулиганскому нападению

Группой неизвестных хулиганов была разрисована витрина магазина на Новом Арбате. О содержании надписи на данный момент ничего не известно. Есть только информация о том, что владельцы гарантируют денежное вознаграждение в сто тысяч рублей каждому, кто поможет найти злоумышленников. Также гарантируют полную анонимность свидетелям преступления.Напомним, что в октябре в рамках прошедшей в столице Недели моды прошёл показ новой коллекции Black Star Wear. В нём принимала участие бывшая возлюбленная Тимати Алёна Шишкова, которая растит дочь известного рэпера. Несмотря на расставание, молодые люди поддерживают хорошие отношения, а Алёна даже доверяет маме Тимати воспитание своей дочери Алисы.