Один из магазинов Тимати подвергся хулиганскому нападению
Этой ночью один из магазинов Black Star Wear, принадлежащих известному рэперу Тимати, подвергся хулиганскому нападению. Мотивы данного преступления не известны, однако на официальной странице лейбла Black Star в Instagram уже сообщили о крупном денежном вознаграждении предоставившим достоверную информацию о хулиганах.
Группой неизвестных хулиганов была разрисована витрина магазина на Новом Арбате. О содержании надписи на данный момент ничего не известно. Есть только информация о том, что владельцы гарантируют денежное вознаграждение в сто тысяч рублей каждому, кто поможет найти злоумышленников. Также гарантируют полную анонимность свидетелям преступления.
Напомним, что в октябре в рамках прошедшей в столице Недели моды прошёл показ новой коллекции Black Star Wear. В нём принимала участие бывшая возлюбленная Тимати Алёна Шишкова, которая растит дочь известного рэпера. Несмотря на расставание, молодые люди поддерживают хорошие отношения, а Алёна даже доверяет маме Тимати воспитание своей дочери Алисы.
Группой неизвестных хулиганов была разрисована витрина магазина на Новом Арбате. О содержании надписи на данный момент ничего не известно. Есть только информация о том, что владельцы гарантируют денежное вознаграждение в сто тысяч рублей каждому, кто поможет найти злоумышленников. Также гарантируют полную анонимность свидетелям преступления.
Напомним, что в октябре в рамках прошедшей в столице Недели моды прошёл показ новой коллекции Black Star Wear. В нём принимала участие бывшая возлюбленная Тимати Алёна Шишкова, которая растит дочь известного рэпера. Несмотря на расставание, молодые люди поддерживают хорошие отношения, а Алёна даже доверяет маме Тимати воспитание своей дочери Алисы.