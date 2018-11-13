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Уральский уфолог Дегтерев заметил у МКС огромный НЛО

Уральский уфолог Валентин Дегтерев, занимающийся исследованием космоса и связанных с ним таинственных явлений, опубликовал на своем YouTube-канале ролик, записанный одной из камер МКС. Он показал на кадрах довольно большой НЛО, появившийся недалеко от МКС.

Уральский уфолог Дегтерев заметил у МКС огромный НЛО

В отличие от комментаторов, посчитавших увиденный предмет космическим мусором или спутником, исследователь-любитель так не считает. Дегтерев уверен, в объектив камеры попал настоящий звездолет пришельцев, по габаритам похожий на корабль «Союз».


Уральскому исследователю, утверждающему, что загадочный объект имеет внеземное происхождение, ответил Владилен Санакоев, научный сотрудник УрФУ. Специалист, изучив видео, с уверенностью заявил – предполагаемое НЛО с необычной формой корпуса является элементом солнечной батареи МКС, поворачивающимся во время ее движения.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:05

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