Уральский уфолог Дегтерев заметил у МКС огромный НЛО





В отличие от комментаторов, посчитавших увиденный предмет космическим мусором или спутником, исследователь-любитель так не считает. Дегтерев уверен, в объектив камеры попал настоящий звездолет пришельцев, по габаритам похожий на корабль «Союз».Уральскому исследователю, утверждающему, что загадочный объект имеет внеземное происхождение, ответил Владилен Санакоев, научный сотрудник УрФУ. Специалист, изучив видео, с уверенностью заявил – предполагаемое НЛО с необычной формой корпуса является элементом солнечной батареи МКС, поворачивающимся во время ее движения.