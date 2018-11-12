Huawei анонсировал новый смартфон семейства Honor 10





Согласно слухам, новый аппарат от Honor оснастят экраном разрешения примерно 18:9 и, возможно, с вырезом в верху, а также сдвоенной основной камерой. Смартфон может базироваться на фирменном 8-ядерном чипе Kirin 710.Модель Honor 10 Lite или 10i относится к устройствам среднего класса. Производители предложат новинку в нескольких вариантах, отличающихся объемами ОЗУ и ПЗУ. Дебют смартфона ожидается к концу 2018 года.