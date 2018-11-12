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Стали известны 10 скрытых причин дефицита витамина D

Эксперты назвали 10 причин скрытого характера, которые могут говорить о нехватке витамина D. Некоторые болезни кишечника и пищеварительной системы также могут скрывать дефицит компонента.

Стали известны 10 скрытых причин дефицита витамина D

Причины недостаточного количества витамина D делят на два фактора: немодифицируемые и модифицируемые. Первой причиной можно считать недостаток солнечного света, например, если человек живет в заполярных широтах. Организм пожилых людей частично теряет возможность с помощью ультрафиолета синтезировать холекальциферол (витамин D3), и такие пациенты автоматически попадают в группу риска. Химический меланин также может препятствовать усвоению витамина в верхнем слое дермы. Этому подвержены обладатели темной кожи. Проблемы с печенью и почками также объясняют дефицит.

Заболевание под названием целиакия может стать одной из причин плохого усвоения витамина, поскольку она вызвана повреждением ворсинок кишечника из-за пищи, содержащей, например, глютен.

Наследственное заболевание под названием муковисцидоз поражает легкие и кишечник, а это значит, что жирорастворимые вещества (витамин D) будут всасываться с перебоями. Аналогичные побочные явления имеет и болезнь Крона. Если слишком много жировых отложений в клетках, тогда в организме можно будет наблюдать переизбыток витамина. Шунтирование желудка и болезнь Уиппла также отправляют человека в группу риска.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:05

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