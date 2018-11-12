Компания Apple оформила патент на изготовление «дырявых» дисплеев
В Сети появились данные о том, что компания Apple оформила патент на изготовление «дырявых» дисплеев. Эксперты отмечают, что при этом ожидать выхода новых гаджетов с подобной технологией от яблочного гиганта не стоит.
Компания Apple ещё в июне этого года оформила патент на производство смартфонов с «дырявым» дисплеем, правда, в своей разработке представила отверстие сбоку экрана, а не по центру. Информация об этом появилась в Сети 8 ноября, но эксперты уже сделали прогнозы относительно того, что патент ещё не значит скорый выход чего-то подобного на рынок.
В описании к утверждённому патенту говорится, что компания планирует использовать технологию «дырявых» дисплеев не только в смартфонах, но и на других типах девайсов. Никаких официальных заявлений от корпорации о готовящихся новинках общественность пока не получала.
Компания Apple ещё в июне этого года оформила патент на производство смартфонов с «дырявым» дисплеем, правда, в своей разработке представила отверстие сбоку экрана, а не по центру. Информация об этом появилась в Сети 8 ноября, но эксперты уже сделали прогнозы относительно того, что патент ещё не значит скорый выход чего-то подобного на рынок.
В описании к утверждённому патенту говорится, что компания планирует использовать технологию «дырявых» дисплеев не только в смартфонах, но и на других типах девайсов. Никаких официальных заявлений от корпорации о готовящихся новинках общественность пока не получала.
Технологии
Добавил: Oksana Сегодня, 18:15