Компания Apple оформила патент на изготовление «дырявых» дисплеев





Компания Apple ещё в июне этого года оформила патент на производство смартфонов с «дырявым» дисплеем, правда, в своей разработке представила отверстие сбоку экрана, а не по центру. Информация об этом появилась в Сети 8 ноября, но эксперты уже сделали прогнозы относительно того, что патент ещё не значит скорый выход чего-то подобного на рынок.В описании к утверждённому патенту говорится, что компания планирует использовать технологию «дырявых» дисплеев не только в смартфонах, но и на других типах девайсов. Никаких официальных заявлений от корпорации о готовящихся новинках общественность пока не получала.