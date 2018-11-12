Учёные предложили новую теорию происхождения воды на Земле





Больше всего исследователи склонялись к теории появления на Земле воды благодаря астероидам, так как изотопный состав водорода имеет много общего. Но после обнаружения в мантии земной коры таких благородных газов, как неон и гелий, эта теория утратила свою убедительность.Была разработана новая теоретическая модель, согласно которой огромные астероиды миллиарды лет назад превращались в планеты, которые быстро росли и часто сталкивались. В результате одного из таких столкновений произошло расплавление астероидной поверхности, и появилась планета Земля, покрытая океаном магмы. Когда лёгкий водород опустился к ядру Земли, между корой и мантией образовался обогащённый дейтерием остаток, и в результате океаны получили обогащённую водородом и дейтерием воду.