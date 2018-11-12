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Учёные предложили новую теорию происхождения воды на Земле

Учёными рассматривается новая теория происхождения воды на планете. Согласно ей, вода могла произойти из материалов, упавших миллиарды лет назад на Землю астероидов или от газов, оставшихся в результате создания Солнца.

Учёные предложили новую теорию происхождения воды на Земле

Больше всего исследователи склонялись к теории появления на Земле воды благодаря астероидам, так как изотопный состав водорода имеет много общего. Но после обнаружения в мантии земной коры таких благородных газов, как неон и гелий, эта теория утратила свою убедительность.

Была разработана новая теоретическая модель, согласно которой огромные астероиды миллиарды лет назад превращались в планеты, которые быстро росли и часто сталкивались. В результате одного из таких столкновений произошло расплавление астероидной поверхности, и появилась планета Земля, покрытая океаном магмы. Когда лёгкий водород опустился к ядру Земли, между корой и мантией образовался обогащённый дейтерием остаток, и в результате океаны получили обогащённую водородом и дейтерием воду.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:00

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