Компания Jaguar представила спецверсию кабриолета Jaguar F-Type Rally Car





Версия Jaguar F-Type Rally Car получила дорожный просвет, увеличенный на 4 см, систему пожаротушения, дополнительные фары на капоте, спортивные сиденья с шеститочечными ремнями безопасности, встроенный каркас безопасности. Хотя модель не будет принимать участие в официальных гонках, она соответствует всем имеющимся требованиям автомобильной Международной федерации FIA для современных раллийных спорткаров. От базовой версии F-Type Convertible Chequered Flag новинка технически отличается доработанной подвеской, усиленными тормозами, новыми колёсными дисками, оснащаемыми покрышками для гравийных гонок. Раллийный кабриолет получил также гидравлический ручной тормоз, дифференциал на задней оси.Основой спортивной версии является Jaguar F-Type Convertible на 300 л.с. в спец-исполнении Chequered Flag, которое приурочено к семидесятилетию выпуска спорткаров марки.