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Компания Jaguar представила спецверсию кабриолета Jaguar F-Type Rally Car

Компания Jaguar представила специальную версию кабриолета F-Type. Речь идёт о Rally Car, которую подготовили для раллийных гонок.

Компания Jaguar представила спецверсию кабриолета Jaguar F-Type Rally Car

Версия Jaguar F-Type Rally Car получила дорожный просвет, увеличенный на 4 см, систему пожаротушения, дополнительные фары на капоте, спортивные сиденья с шеститочечными ремнями безопасности, встроенный каркас безопасности. Хотя модель не будет принимать участие в официальных гонках, она соответствует всем имеющимся требованиям автомобильной Международной федерации FIA для современных раллийных спорткаров. От базовой версии F-Type Convertible Chequered Flag новинка технически отличается доработанной подвеской, усиленными тормозами, новыми колёсными дисками, оснащаемыми покрышками для гравийных гонок. Раллийный кабриолет получил также гидравлический ручной тормоз, дифференциал на задней оси.

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Основой спортивной версии является Jaguar F-Type Convertible на 300 л.с. в спец-исполнении Chequered Flag, которое приурочено к семидесятилетию выпуска спорткаров марки.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45

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