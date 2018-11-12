Учёный: Марс - единственная надежда спасения человечества
Единственной надеждой на спасение человечества является Марс, заявил учёный Стивен Петранек. Исследователь уверен, что заселение Красной планеты станет лишь частью плана по освоению космоса.
Исследования учёного Стивена Петранека, по его словам, доказывают угрозу исчезновения человечества в результате удара огромного астероида или ядерной зимы, вызванной мощным извержением вулкана. В связи с этим он считает, что Марс – единственно возможная среда обитания для землян из ныне известных.
Учёный полагает, что в дальнейшем будут обнаружены и более подходящие для существования человечества объекты. Такие как, например, красный карлик Проксима Центавра, ближайшая звезда, находящаяся на расстоянии 4244 световых лет от Солнца. Расстояние к ней космонавты смогут преодолеть за 54 года.
На Марсе очень суровая среда выживания. Однако есть и свои плюсы. Так, например, запуск ракеты с поверхности Красной планеты потребует меньшего расхода топлива и энергии, что связано с большей на 38% тяжестью планеты по отношению к Земле, утверждает исследователь.
Исследования учёного Стивена Петранека, по его словам, доказывают угрозу исчезновения человечества в результате удара огромного астероида или ядерной зимы, вызванной мощным извержением вулкана. В связи с этим он считает, что Марс – единственно возможная среда обитания для землян из ныне известных.
Учёный полагает, что в дальнейшем будут обнаружены и более подходящие для существования человечества объекты. Такие как, например, красный карлик Проксима Центавра, ближайшая звезда, находящаяся на расстоянии 4244 световых лет от Солнца. Расстояние к ней космонавты смогут преодолеть за 54 года.
На Марсе очень суровая среда выживания. Однако есть и свои плюсы. Так, например, запуск ракеты с поверхности Красной планеты потребует меньшего расхода топлива и энергии, что связано с большей на 38% тяжестью планеты по отношению к Земле, утверждает исследователь.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:30