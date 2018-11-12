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Учёный: Марс - единственная надежда спасения человечества

Единственной надеждой на спасение человечества является Марс, заявил учёный Стивен Петранек. Исследователь уверен, что заселение Красной планеты станет лишь частью плана по освоению космоса.

Учёный: Марс - единственная надежда спасения человечества

Исследования учёного Стивена Петранека, по его словам, доказывают угрозу исчезновения человечества в результате удара огромного астероида или ядерной зимы, вызванной мощным извержением вулкана. В связи с этим он считает, что Марс – единственно возможная среда обитания для землян из ныне известных.

Учёный полагает, что в дальнейшем будут обнаружены и более подходящие для существования человечества объекты. Такие как, например, красный карлик Проксима Центавра, ближайшая звезда, находящаяся на расстоянии 4244 световых лет от Солнца. Расстояние к ней космонавты смогут преодолеть за 54 года.

На Марсе очень суровая среда выживания. Однако есть и свои плюсы. Так, например, запуск ракеты с поверхности Красной планеты потребует меньшего расхода топлива и энергии, что связано с большей на 38% тяжестью планеты по отношению к Земле, утверждает исследователь.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:30

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