Исследование: 4 из 10 младенцев не способны на 8-часовой непрерывный сон
Новое исследование учёных из США свидетельствует о том, что 4 из 10 младенцев в возрасте до 6 месяцев не способны на 8-часовой непрерывный сон ночью. В период же с 6 до 12 месяцев дети порой не выдерживают даже 6 часовой интервал между пробуждениями, но это не является отклонением от нормы.
Исследователи из США, учитывая растущее количество разнообразных методик и способов для молодых родителей, как приучить ребёнка к спокойному ночному сну, изучили поведение более 400 младенцев. Оказалось, что 4 из 10 новорождённых до 6 месяцев всё ещё не способны на 8-часовой непрерывный сон, даже при условии хорошего самочувствия. Несмотря на такие показатели, некоторые их сверстники всё же выдерживают длительные периоды сна, колеблющиеся в пределах 6-8 часов.
Другое исследование также показало, что в возрасте от 6 и до 12 месяцев большинство детей не способны даже на 6-часовой отдых без пробуждения. Здесь основными причинами беспокойства малыша эксперты называют колики и период режущихся зубов, что является абсолютной нормой для каждого ребёнка. Отмечается, что отсутствие у младенцев длительного ночного сна не несёт в себе какой-либо угрозы здоровью или дальнейшему развитию, но родителям не следует забывать о том, что при этом необходимость в выработке определённого режима не пропадает.
Исследователи из США, учитывая растущее количество разнообразных методик и способов для молодых родителей, как приучить ребёнка к спокойному ночному сну, изучили поведение более 400 младенцев. Оказалось, что 4 из 10 новорождённых до 6 месяцев всё ещё не способны на 8-часовой непрерывный сон, даже при условии хорошего самочувствия. Несмотря на такие показатели, некоторые их сверстники всё же выдерживают длительные периоды сна, колеблющиеся в пределах 6-8 часов.
Другое исследование также показало, что в возрасте от 6 и до 12 месяцев большинство детей не способны даже на 6-часовой отдых без пробуждения. Здесь основными причинами беспокойства малыша эксперты называют колики и период режущихся зубов, что является абсолютной нормой для каждого ребёнка. Отмечается, что отсутствие у младенцев длительного ночного сна не несёт в себе какой-либо угрозы здоровью или дальнейшему развитию, но родителям не следует забывать о том, что при этом необходимость в выработке определённого режима не пропадает.
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:31