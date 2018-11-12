Исследование: 4 из 10 младенцев не способны на 8-часовой непрерывный сон





Исследователи из США, учитывая растущее количество разнообразных методик и способов для молодых родителей, как приучить ребёнка к спокойному ночному сну, изучили поведение более 400 младенцев. Оказалось, что 4 из 10 новорождённых до 6 месяцев всё ещё не способны на 8-часовой непрерывный сон, даже при условии хорошего самочувствия. Несмотря на такие показатели, некоторые их сверстники всё же выдерживают длительные периоды сна, колеблющиеся в пределах 6-8 часов.Другое исследование также показало, что в возрасте от 6 и до 12 месяцев большинство детей не способны даже на 6-часовой отдых без пробуждения. Здесь основными причинами беспокойства малыша эксперты называют колики и период режущихся зубов, что является абсолютной нормой для каждого ребёнка. Отмечается, что отсутствие у младенцев длительного ночного сна не несёт в себе какой-либо угрозы здоровью или дальнейшему развитию, но родителям не следует забывать о том, что при этом необходимость в выработке определённого режима не пропадает.