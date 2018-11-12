В Сети появились фотографии Дмитрия Дмитренко, целующегося с незнакомой блондинкой

«Дмитренко и сейчас изменяет Рапунцель, просто хорошенечко это скрывает! Ну невозможно так быстро поменяться только потому, что ты якобы понял, что ты стал отцом и на тебе лежит большая ответственность! Невозможно!», «Ужасс..вот это Рапа будет рвать и метать!», «Ооо.. какие интересные фотографии появились..скоро у Дмитренко жизнь не будет медом казаться!» - продолжают писать телезрители реалити-шоу «Дом-2» в Сети.





Как оказалось, идеальный супруг и отец Дмитрий Дмитренко не всегда был таким. Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» до сих пор помнят, как еще год назад Диму упрекали за то, что он поднимает руку на свою возлюбленную и изменяет ей. И это в то время, когда Ольга Рапунцель уже находилась в «интересном» положении.На днях злопыхателям удалось разыскать и другой компрометирующий материал на Дмитренко, о котором он сам и его избранница, вероятней всего, уже успели позабыть. Антифанаты решили напомнить Дмитрию о сногсшибательной блондинке, с которой он некогда изменял Ольге Рапунцель.На сегодняшний день фотографии Дмитренко целующегося с незнакомой девушкой разлетелись по всем социальным сетям, что, конечно же, привело к активному их обсуждению.Некоторые интернет-пользователи заявляют, что участник «Дома-2» в свое время начал изменять Ольге только для того, чтобы вызвать ревность у длинноволосой красавицы, а кое-кто даже указал на то, что Дмитрий и сейчас развлекается с другими девушками, просто тщательно это скрывает от Рапунцель.На данный момент поклонники телепроекта с нетерпением ждут, когда в эфир выйдет выпуск, в котором «брендовое» семейство будет скандалить из-за появившихся в Интернете снимков. Мало кто из них сомневается в том, что Ольга оставит без внимания фото, на которых ее любимый супруг целуется с незнакомой блондинкой.К слову, некоторые телезрители «Дома-2» уверены, что фотографии целующегося Дмитренко могут даже привести к тому, что Ольга Рапунцель решит подать на развод.