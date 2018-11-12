Российские дороги скоро заполонят миллионы беспилотных автомобилей
На российских дорогах скоро появится большое количество беспилотных автомобилей. Маршрут для такого транспорта будет разработан на основе высокоточных технологий.
По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, через семь лет количество полностью автономных автомобилей в России превысит показатели в 20 тысяч, а спустя 25 лет подобных транспортных средств можно будет насчитать несколько миллионов. Как сообщает издание «Слово и дело», не стоит сомневаться в безопасности передвижения беспилотных автомобилей. Маршрут автономных транспортных средств специалисты будут выстраивать на основе технологий высокоточных измерений в сфере единицы частоты и единицы времени.
Стоит напомнить, что ранее российское правительство заявило о своём намерении запустить в тестовом режиме беспилотные автомобили на территории Татарстана и Москвы. Стартует данный эксперимент 1 марта 2019 года.
По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, через семь лет количество полностью автономных автомобилей в России превысит показатели в 20 тысяч, а спустя 25 лет подобных транспортных средств можно будет насчитать несколько миллионов. Как сообщает издание «Слово и дело», не стоит сомневаться в безопасности передвижения беспилотных автомобилей. Маршрут автономных транспортных средств специалисты будут выстраивать на основе технологий высокоточных измерений в сфере единицы частоты и единицы времени.
Стоит напомнить, что ранее российское правительство заявило о своём намерении запустить в тестовом режиме беспилотные автомобили на территории Татарстана и Москвы. Стартует данный эксперимент 1 марта 2019 года.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:34