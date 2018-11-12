Овощи и рыба помогут в борьбе с гипертонией





Биологи проводили эксперименты с крысами, страдающими гипертонией, и выявили положительное действие вещества ТМАО на состояние сердца и сосудов. Триметиламин N-оксид защищает от нарушений типичных для гипертоников - гипертрофии сердца и утолщения стенок кровеносных сосудов.Животных с гипертонией во время проведения исследования держали на рационе с повышенным содержанием рыбы и овощей. Результат показал, что инфарктов и внезапных остановок сердца у них было вполовину меньше, чем у крыс, которые содержались на их обычном рационе.Учёные заключают, что ТМАО соединяется с различными участками ДНК, РНК и белками, стабилизируя их. И в результате кровеносной системой лучше переносится повышенное давление, снижается уровень воспалений и клеточного стресса. В скором будущем учёные планируют изучить влияние рыбно-овощной диеты на приматов.