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Овощи и рыба помогут в борьбе с гипертонией

Исследования польских учёных-биологов из Варшавского университета доказывают пользу употребления рыбы и овощей для людей страдающих гипертонией. При внесении в рацион этих продуктов в крови накапливается вещество триметиламин N-оксид (ТМАО), защищающее организм от сосудистых нарушений.

Овощи и рыба помогут в борьбе с гипертонией

Биологи проводили эксперименты с крысами, страдающими гипертонией, и выявили положительное действие вещества ТМАО на состояние сердца и сосудов. Триметиламин N-оксид защищает от нарушений типичных для гипертоников - гипертрофии сердца и утолщения стенок кровеносных сосудов.

Животных с гипертонией во время проведения исследования держали на рационе с повышенным содержанием рыбы и овощей. Результат показал, что инфарктов и внезапных остановок сердца у них было вполовину меньше, чем у крыс, которые содержались на их обычном рационе.
Учёные заключают, что ТМАО соединяется с различными участками ДНК, РНК и белками, стабилизируя их. И в результате кровеносной системой лучше переносится повышенное давление, снижается уровень воспалений и клеточного стресса. В скором будущем учёные планируют изучить влияние рыбно-овощной диеты на приматов.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:43

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