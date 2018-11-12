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В конструкторском бюро Смирнова воссоздали Москвич-400

Специалисты конструкторского бюро Смирнова воссоздали первый общественный фургон СССР. На обозрение публики в Instagram был представлен возрождённый Москвич-400.

В конструкторском бюро Смирнова воссоздали Москвич-400

Отмечается, что эксперты отреставрировали первую массовую машину на территории СССР, которую создали в прошлом веке для индивидуального использования. При этом профессионалы своего дела воссоздали кинооператорскую версию машины, чтобы продемонстрировать, как создавались легенды советского и мирового кинематографа.

На дорогах СССР после седана появились машины с деревянными фургонами Москвич-400 и 422, их выпускали на московском заводе Минпищепром. В 1948 году транспортные средства начали поставлять на экспорт в Финляндию, позднее эти машины начали закупать Албания, Польша и Китай. Практически во всех модификациях «Москвичи» оснащались чугунным тормозным барабаном, который также служил ступицей и дисками для колёс.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:48

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