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Супруга Задорнова Елена Бомбина обвинила певицу Марину Орлову в черном пиаре в эфире «Однажды вечером»

Супруга известного российского сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина в эфире телепередачи «Однажды вечером» обвинила певицу Марину Орлову в черном пиаре. Певец Брендон Стоун подтвердил слова женщины.
Супруга Задорнова Елена Бомбина обвинила певицу Марину Орлову в черном пиаре в эфире «Однажды вечером»

Вчера была годовщина смерти Михаила Задорнова, по этому случаю на одну из телепередач Первого канала пригласили друзей и близких людей юмориста. Среди присутствующих была и Марина Орлова. В предыдущих интервью на телевидении девушка активно стала распространять информацию об их романе, а в качестве доказательств показывала автограф артиста – «С любовью». Жена покойного юмориста Елена Бомбина решила развеять слухи и объяснила зрителям программы и гостям, что девушка просто пиарится. По ее словам, супруг на свои выступления часто приглашал молодых вокалистов, чтобы их чему-то научить и у них научиться. К сожалению, не всем хватает такта, чтобы уважать память артиста. И добавила, что подобные «музы» могут вызывать лишь иронию.

Подтвердить слова Бомбиной вызвался исполнитель Брендон Стоун, он признался, что иногда вместе с Михаилом Задорновым подписывал книги, написанные сатириком. И в подписи, которую показывала певица, он узнал свой почерк. Но в полной версии она пишется так: «С любовью, Брендон Стоун».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:53

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