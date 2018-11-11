Microsoft выкупила студии Obsidian и inXile, занимающиеся разработкой компьютерных игр





Руководство корпорации отмечает, что не планирует лишать студии самостоятельности. В Microsoft заявили, что собираются поддерживать их независимость, а также помогать в разработке различных новых проектов и в развитии старых. Имеется информация, что студиями уже был записан шестиминутный ролик, поясняя тем самым фанатам свое решение. Из их слов следует, что они не могли больше находиться на рынке. Руководители компаний отмечают, что автономное дальнейшее функционирование привело бы в дальнейшем к разорению. Студии inXile, а также Obsidian благодаря Microsoft смогут в полной мере сосредоточиться на творчестве, не беспокоясь в будущем о денежных средствах.Корпорация не планирует в данном случае полное слияние. По словам официальных представителей Microsoft, внутри компаний сформировалась уже собственная культура. Вследствие этого они сохранят полную самостоятельность.