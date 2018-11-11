Новый смартфон Vivo Y95 получит старую операционную систему Android 8.1 Oreo





Девайс проходил тестирование под названием vivo 1807, его работа осуществляется на базе процессора Snapdragon 439, при этом объём оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а также смартфон получит графический адаптер, о названии которого не сообщается. По словам инсайдеров, стоимость этого гаджета составит 340 долларов.Новинку разработчики оснастили дисплеем Halo FullView с разрешением FullHD, а за автономность девайса отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. В базовой версии устройство получит 64 гигабайта, в тестах принимал участие смартфон в корпусе Starry Black. Vivo Y95 скоро появится в продаже на индийском рынке.