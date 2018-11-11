Анжелика Варум опубликовала фото-рецепт супа из белых грибов в Instagram

Анжелика Варум довольно часто делится со своими читателями в Instagram рецептами различных блюд. Однако ее манера долго расписывать их не пришлась по вкусу подписчикам, и они раскритиковали певицу. Недавно она снова опубликовала новый рецепт. На этот раз это суп на бульоне из белых грибов, а под постом отметила, что учла всю предыдущую критику, и теперь будет писать коротко. «Усвоила! Теперь пишу тезисно)))» - подытожила Варум.Читатели блога артистки отметили, что блюдо приготовлено с большой любовью, а то как она описывает приготовление, невольно заставляет их фантазию «чувствовать» аромат и вкус супа. Кто-то похвалил кумира за способность не зацикливаться на карьере, быть женщиной и уметь готовить.