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Анжелика Варум опубликовала фото-рецепт супа из белых грибов в Instagram

Знаменитая российская певица Анжелика Варум в своем блоге Instagram опубликовала фото-рецепт супа из белых грибов. Поклонники оценили кулинарные способности кумира.
Анжелика Варум опубликовала фото-рецепт супа из белых грибов в Instagram

Анжелика Варум довольно часто делится со своими читателями в Instagram рецептами различных блюд. Однако ее манера долго расписывать их не пришлась по вкусу подписчикам, и они раскритиковали певицу. Недавно она снова опубликовала новый рецепт. На этот раз это суп на бульоне из белых грибов, а под постом отметила, что учла всю предыдущую критику, и теперь будет писать коротко. «Усвоила! Теперь пишу тезисно)))» - подытожила Варум.

Читатели блога артистки отметили, что блюдо приготовлено с большой любовью, а то как она описывает приготовление, невольно заставляет их фантазию «чувствовать» аромат и вкус супа. Кто-то похвалил кумира за способность не зацикливаться на карьере, быть женщиной и уметь готовить.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:31

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