Житель Канады зафиксировал на камеру погоню НЛО за автомобилем
Пользователи сетей были заинтригованы новым видео, опубликованным жителем Канады. Он зафиксировал на камеру погоню НЛО за автомобилем, отметив, что инцидент произошел днем.
Испуганный свидетель события из Квебека не поверил своим глазам, когда перед ним возник внеземной корабль пришельцев, имеющий внушительные размеры. Он быстро двигался за транспортом, не издавая звуков, а также не походил на обычный самолет или другие технологии людей.
Местные исследователи после просмотра материалов отметили, что НЛО уже перестали скрываться от землян, а также решили исследовать территорию Канады. Этот аппарат в форме шара отличался от других аналогов небольшими крыльями, охотно позируя перед объективом камеры.
Испуганный свидетель события из Квебека не поверил своим глазам, когда перед ним возник внеземной корабль пришельцев, имеющий внушительные размеры. Он быстро двигался за транспортом, не издавая звуков, а также не походил на обычный самолет или другие технологии людей.
Местные исследователи после просмотра материалов отметили, что НЛО уже перестали скрываться от землян, а также решили исследовать территорию Канады. Этот аппарат в форме шара отличался от других аналогов небольшими крыльями, охотно позируя перед объективом камеры.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:11