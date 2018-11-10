В «Сбербанке» искусственным интеллектом заменили 70% менеджеров
Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, 70% менеджеров по простым вопросам заменили искусственным интеллектом. Об он сообщил во время Sberbank Data Science Day.
Греф отметил, что в финансовом учреждении есть «Интеллектуальная система управления», которая ежедневно обучается при принятии решений и выдаче рекомендаций. Именно это привело к сокращению сотрудников. Большинство менеджеров относились к среднему звену. Руководитель «Сбербанка» сообщил, что уволенные сотрудники прошли переобучение и решают другие задачи в финансовой сфере.
По словам Грефа, в банке ценят способность переключаться с одной работы на другую. По этой причине некоторые сотрудники меняют специальность по несколько раз в течение четырех-пяти лет.
На сегодняшний день в «Сбербанке» и его дочерних структурах работает 296 тысяч человек, что на 14 тысяч (4,6%) меньше, чем в начале текущего года.
Греф отметил, что в финансовом учреждении есть «Интеллектуальная система управления», которая ежедневно обучается при принятии решений и выдаче рекомендаций. Именно это привело к сокращению сотрудников. Большинство менеджеров относились к среднему звену. Руководитель «Сбербанка» сообщил, что уволенные сотрудники прошли переобучение и решают другие задачи в финансовой сфере.
По словам Грефа, в банке ценят способность переключаться с одной работы на другую. По этой причине некоторые сотрудники меняют специальность по несколько раз в течение четырех-пяти лет.
На сегодняшний день в «Сбербанке» и его дочерних структурах работает 296 тысяч человек, что на 14 тысяч (4,6%) меньше, чем в начале текущего года.
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:30