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В «Сбербанке» искусственным интеллектом заменили 70% менеджеров

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, 70% менеджеров по простым вопросам заменили искусственным интеллектом. Об он сообщил во время Sberbank Data Science Day.
В «Сбербанке» искусственным интеллектом заменили 70% менеджеров


Греф отметил, что в финансовом учреждении есть «Интеллектуальная система управления», которая ежедневно обучается при принятии решений и выдаче рекомендаций. Именно это привело к сокращению сотрудников. Большинство менеджеров относились к среднему звену. Руководитель «Сбербанка» сообщил, что уволенные сотрудники прошли переобучение и решают другие задачи в финансовой сфере.

По словам Грефа, в банке ценят способность переключаться с одной работы на другую. По этой причине некоторые сотрудники меняют специальность по несколько раз в течение четырех-пяти лет.

На сегодняшний день в «Сбербанке» и его дочерних структурах работает 296 тысяч человек, что на 14 тысяч (4,6%) меньше, чем в начале текущего года.



 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:30

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