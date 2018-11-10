В «Сбербанке» искусственным интеллектом заменили 70% менеджеров





Греф отметил, что в финансовом учреждении есть «Интеллектуальная система управления», которая ежедневно обучается при принятии решений и выдаче рекомендаций. Именно это привело к сокращению сотрудников. Большинство менеджеров относились к среднему звену. Руководитель «Сбербанка» сообщил, что уволенные сотрудники прошли переобучение и решают другие задачи в финансовой сфере.По словам Грефа, в банке ценят способность переключаться с одной работы на другую. По этой причине некоторые сотрудники меняют специальность по несколько раз в течение четырех-пяти лет.На сегодняшний день в «Сбербанке» и его дочерних структурах работает 296 тысяч человек, что на 14 тысяч (4,6%) меньше, чем в начале текущего года.