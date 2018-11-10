Стало известно название нового пикапа известного автомобильного бренда Jeep





Раньше некоторыми экспертами отмечалось, что новый пикап получит название указанного внедорожника, став при этом не самостоятельной моделью, а непосредственно его версией. Данное название для известного бренда не является новым. Примерно пятьдесят лет назад полноразмерные внедорожники назывались именем Gladiator. Производитель Jeep в 2005 году презентовал концепт с аналогичным именем. Согласно предварительным данным, новое транспортное средство, которое готовится к выходу на современный авторынок, получит несколько версий. Речь идёт о следующих модификациях: Sport, Overland, Rubicon.В настоящее время отсутствуют данные о технических характеристиках этого автомобиля. Презентация нового пикапа состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Его планируют провести в конце ноября.