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Стало известно название нового пикапа известного автомобильного бренда Jeep

Стало известно название новой версии пикапа известной марки Jeep. На сегодняшний день точно известно, что автомобиль имеет «имя» - Scrambler.

Стало известно название нового пикапа известного автомобильного бренда Jeep


Раньше некоторыми экспертами отмечалось, что новый пикап получит название указанного внедорожника, став при этом не самостоятельной моделью, а непосредственно его версией. Данное название для известного бренда не является новым. Примерно пятьдесят лет назад полноразмерные внедорожники назывались именем Gladiator. Производитель Jeep в 2005 году презентовал концепт с аналогичным именем. Согласно предварительным данным, новое транспортное средство, которое готовится к выходу на современный авторынок, получит несколько версий. Речь идёт о следующих модификациях: Sport, Overland, Rubicon.

В настоящее время отсутствуют данные о технических характеристиках этого автомобиля. Презентация нового пикапа состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Его планируют провести в конце ноября.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:42

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