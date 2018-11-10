Учёные перечислили 8 продуктов, которые помогут избавиться от осенней хандры
Учёные перечислили 8 продуктов-фаворитов, помогающих избавиться от осенней хандры. Издание Daily Mail поделилось этой информацией с общественностью.
Специалисты считают тыкву-сквош главным борцом с осенней депрессией. В ней содержится много антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток ДНК. Вторым важным продуктом, помогающим в борьбе с депрессией, является яблоко, так как оно богато содержанием волокон, считающихся важными для пищеварения, а также способных понижать уровень сахара в крови. Употребление этих продуктов способствует удержанию настроения на должном уровне.
Обычная же тыква помогает в стимуляции выработки серотонина, благодаря которому ощущается прилив сил. В тыкве также содержатся антиоксиданты, способствующие оздоровлению клеток всего организма человека. Семена тыквы богаты цинком, оказывающим положительное влияние на эндокринную систему, а также помогающим избавиться от забывчивости. Куркума отличается противовоспалительным эффектом, а ещё оказывает влияние на работу мозга.
В состав померанцевых орехов входит каротин, оказывающий огромное влияние на настроение. Брюссельская капуста помогает в борьбе с лишним весом, а также способна уменьшать тревожность. В сладком картофеле наблюдается достаточное количество антиоксидантов и витаминов С и В12, которые считаются основными регуляторами эмоционального фона.
Специалисты считают тыкву-сквош главным борцом с осенней депрессией. В ней содержится много антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток ДНК. Вторым важным продуктом, помогающим в борьбе с депрессией, является яблоко, так как оно богато содержанием волокон, считающихся важными для пищеварения, а также способных понижать уровень сахара в крови. Употребление этих продуктов способствует удержанию настроения на должном уровне.
Обычная же тыква помогает в стимуляции выработки серотонина, благодаря которому ощущается прилив сил. В тыкве также содержатся антиоксиданты, способствующие оздоровлению клеток всего организма человека. Семена тыквы богаты цинком, оказывающим положительное влияние на эндокринную систему, а также помогающим избавиться от забывчивости. Куркума отличается противовоспалительным эффектом, а ещё оказывает влияние на работу мозга.
В состав померанцевых орехов входит каротин, оказывающий огромное влияние на настроение. Брюссельская капуста помогает в борьбе с лишним весом, а также способна уменьшать тревожность. В сладком картофеле наблюдается достаточное количество антиоксидантов и витаминов С и В12, которые считаются основными регуляторами эмоционального фона.
Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 19:52