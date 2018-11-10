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Модифицированная бактерия поможет ученым высвободить кислород на Марсе

Британские ученые из Эксетерского университета специально для Марса создали модифицированную бактерию, которая способна высвободить кислород на планете. Это сделает её пригодной для человеческой жизни.

Модифицированная бактерия поможет ученым высвободить кислород на Марсе


Учёные утверждают, что сделать Красную планету пригодной для жизни людей позволят соли, которые были обнаружены в почве Марса. Научные деятели смогли разработать генномодифицированный организм, который может оказывать мощнейшее воздействие на химическое соединение перхлорат. Молекулу смогли получить, поместив солевой раствор в биологический реактор, где находились искусственные бактерии. Во время происходящей реакции, соединение разложилось на кислород, хлорид, а также строительные белки. Если разработка сможет подтвердить свою эффективность, планы NASA отправить в 2030 году на Красную планету первых колонизаторов станут реальностью.

Специалисты объяснили, что на Марсе верхний слой грунта состоит из одного процента перхлората. Он для людей является токсичным. Однако специалисты смогли из него высвободить О2. Теперь научные деятели нашли бактерию, которая поможет людям дышать, пребывая на Марсе.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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