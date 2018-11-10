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Медики развенчали 5 мифов о вреде консервированных продуктов

Медики развенчали 5 распространённых мифов о вреде консервированных продуктов для здоровья человека. Люди считают, что консервы вредны или бесполезны для организма, портят фигуру и даже вызывают рак.
Медики развенчали 5 мифов о вреде консервированных продуктов

Миф о том, что консервированные продукты не несут никакой пользы, легко опровергнуть тем, что в них теряется не больше витаминов, чем при любой другой термической обработке. При этом определённая еда может быть даже полезней свежей: томатная паста имеет в 36 раз больше антиоксиданта ликопина, чем помидоры. Полезный пектин можно найти в компотах и вареньях, но не в свежих фруктах. Размягчённые в консервах кости, которые можно съесть, богаты кальцием. Также в замороженных овощах количество витаминов даже увеличивается. Консервированная еда свежее и здоровее, ведь делается обычно на месте добычи, а привезённые фрукты реализаторы нередко подвергают химической обработке, рыбу же обкалывают антибиотиками.

Подходя ко второму мифу, в консервах вовсе не содержатся консерванты, кроме естественных соли, пектина, сахара и лимонной кислоты. На производстве банки сначала герметично закрывают, а затем тщательно стерилизуют, не допуская дальнейшее проникновение микроорганизмов.

Также считается, что домашняя консервация лучше промышленной, хотя неоднократные вспышки ботулизма свидетельствуют об обратном. При наличии специальных аппаратов для стерилизации и лабораторий изготовить безопасные консервы куда проще. Касательно вреда консервированной еды для организма можно вспомнить специальные консервы для спортсменов и диету, предусматривающую пищу долгого хранения в рационе, что противоречит данным домыслам.

Нет в банках и канцерогенов, поскольку металл, из которых они изготовлены, не окисляет содержимое. Наконец, едва ли консервы стали бы делать из несвежего мяса и рыбы, ведь предприятия не только проходят сертификацию и множество проверок, но и попросту борются за доверие покупателя.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:11

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