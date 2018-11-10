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Медики перечислили основные симптомы авитаминоза

Медики перечислили основные симптомы авитаминоза и нехватки минералов. Также эксперты дали рекомендации, как быстро восстановить баланс полезных веществ.
Медики перечислили основные симптомы авитаминоза

Первым признаком авитаминоза, в частности, нехватки витамина B12, является неестественная для человека бледность кожи. Чтобы восстановить приток крови к лицу и здоровый баланс веществ стоит добавить в ежедневный рацион побольше молочных продуктов, рыбы и мяса. Также бесцветными и сухими могут стать губы. Симптом часто сопровождается постоянным ознобом. Это является сигналом дефицита железа в крови. Восстановиться в данном случае помогут бобовые, тёмно-зелёные овощи, фасоль и мясо.

Возникающие в связи с недосыпанием отёки под глазами также могут проявляться из-за малого содержания йода в теле. Это вещество можно найти в молочных изделиях, морепродуктах и йодированной соли.

Не стоит пренебрегать таким симптомом, как кровоточивость дёсен, ведь он связан с дефицитом витамина C. Недостаток этого вещества в крови приводит к слабому иммунитету и мышечной боли. В рацион следует добавить красный перец и цитрусовые.

Сухость и хрупкость волос вызвана нехваткой витамина B7 и биотина. Медики рекомендуют есть побольше грибов, фруктов, рыбы, бобовых и овощей.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:16

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