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В России уровень безработицы снизился до исторического минимума

Сотрудники Министерства экономического развития на официальном сайте ведомства опубликовали отчет «Картина экономики» за октябрь текущего года. Согласно данной информации, уровень безработицы в первом месяце осени обновил исторический минимум и составляет 4,7%.

В России уровень безработицы снизился до исторического минимума


В министерстве отметили, что рост зарплаты в отчетном периоде происходит высокими темпами. По сравнению с сентябрем прошлого года ее размер увеличился на 7,2%. Повышение выплаты заработной платы эксперты наблюдают как в социальном, так и во внебюджетном секторах экономики. Темпы роста заработных плат в сентябре составили 10,8% в номинальном выражении и 7,2% в реальном. Согласно данным Росстата, в сентябре размер выплат составил 42 тысячи 200 рублей. Выше всех оценен труд работников нефтяной промышленности (123 тысячи рублей), работников воздушного транспорта (122 тысячи) и банкиров (81 тысяча).

По оценкам специалистов, безработица по итогам ближайших двух лет составит 4,8%, а к 2020 — снизится до 4,7%. Количество занятого населения с учетом сезонности увеличилось на 30 тысяч человек, а безработных уменьшилось на 68 тысяч, что на 11% меньше показателей 2017 года.

В Министерстве экономразвития указали, что положительные тенденции на рынке труда не сказались на росте потребительского спроса, который снизился в третьем квартале. За период с июля по сентябрь текущего года рост оборота предприятий розничной торговли и питания снизился. Также наблюдается тенденция к замедлению покупок автомобилей в салонах. Во многом потребительский спрос в последнее время сдерживался на фоне уменьшения потребительской уверенности.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:00

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