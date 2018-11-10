Палеонтолог из Китая объяснил связь между динозавром и драконом





Сюй Син принадлежит к Китайской академии наук и работает в лаборатории, где изучают происхождение человека и позвоночных. Будучи выходцем Поднебесной, палеонтолог хорошо знает, как много людей всерьёз ищут связь между мифами о драконах и реальными динозаврами. Чтобы доказать её, некоторые даже идут в науку, однако на сегодняшний день нет достоверных фактов в пользу данной гипотезы.Хотя большинство представляет себе огнедышащего ящера вполне похожим на динозавра, в самых ранних рукописях и изображениях прародитель китайцев описывался не так. Дракон представлял собой популярное для средневековья смешение разных животных: коровы, верблюда, змеи, тигра, демона, орла, оленя и карпа.Лишь затем легендарные существа эволюционировали в летающих ящеров, которых можно видеть на крышах восточных дворцов. Фактически у феномена дракона и открытия динозавров связи нет.Тем не менее, считается, что люди выдумали существо, откопав в земле кости древних рептилий, но наукой это не доказано. Сюй Син полагает, что динозавр в современной культуре попросту считается "сверхживотным", дракона же видят неким "сверхдинозавром".